Eine neue Website bietet umfangreiche Informationen zu Orten der Lichtkunst und lädt zu Spaziergängen im Stadtraum ein. Sie ist unter Mitwirkung von Studierenden des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Uni entstanden.

Frankfurt ist eine Stadt des Lichts, und das nicht nur wegen der nächtlichen Skyline, der Messe Light+Building oder der Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung Luminale. Dass der Stadtraum wahre Licht(kunst)schätze bietet – darunter Arbeiten von prominenten Künstlern wie Tobias Rehberger, Ólafur Eliasson oder Leo Villareal – ist dagegen weniger bekannt.

Wiederbelebung des urbanen Raums

Diese Lücke zu schließen und in Pandemie-Zeiten gleichzeitig ein nachhaltiges Angebot für die kulturelle Wiederbelebung des verwaisten urbanen Raumes zu schaffen, war für Viola Hildebrand-Schat und Heike Sütter Anlass, die Website www.lichtkunst-in-frankfurt.de aufzusetzen. Gekoppelt wurde das Projekt mit einem Seminar an der Goethe-Uni, das die beiden Initiatorinnen für Studierende im Masterstudiengang Kunstgeschichte der Goethe-Uni anboten.

Gemeinsam mit den Studierenden wurden knapp 30 öffentlich zugängliche oder von außen gut einsehbare Lichtkunstarbeiten aus rund 25 Jahren umfänglich beschrieben, kontextualisiert und auf einer Karte verortet. So kann die Lichtkunst in Frankfurt individuell oder auf vorgeschlagenen Routen – sogenannten Nightwalks – erkundet werden. Eine Soundarbeit der Frankfurter Künstlerin Nouria Behloul, die eigens für das Projekt entwickelt wurde, ergänzt und erweitert die Erkundung der Lichtkunst akustisch.

Lichtkunst nicht nur als Marketing betrachten

Im akademischen Umfeld gehört Lichtkunst zu den immer noch eher stiefmütterlich behandelten Themen; oft wird Lichtkunst lediglich unter dem Vorzeichen von (Stadt)Marketing und Eventkultur betrachtet. Für Hildebrand-Schat und Sütter war es wichtig, die Bezüge zu Kunst-, Kultur- und Technikgeschichte herauszuarbeiten, das künstlerische Konzept und die Frage nach der Abgrenzungsmöglichkeit zwischen Lichtkunst und Lichtgestaltung zu thematisieren.

Via Lewandowsky, Grazien, 2020, Kunst am Bau-Projekt »Vonovia open art sculpture experience«, Knorr-Quartier, Knorrstraße / Gallus (Foto: Via Lewandowsky, Berlin)