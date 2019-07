Molto Luce und das Lichtplanungsbüro Luxwelt sind gemeinsam mit weiteren Projektpartnern für ihre Beteiligung am Energieeffizienzprojekt »Metro Zero One, St. Pölten« prämiert worden. Das EHI Institut und die »Deutsche Lebensmittelzeitung« haben im Rahmen des EHI Energiemanagement-Awards die Auszeichnung »Top Supplier Retail 2019« an die Beteiligten verliehen.

Dank Energiespartechnik in vielen Funktionsbereichen verbraucht der Markt über die Hälfte weniger Strom als sein Vorgänger. Großen Anteil daran hat die Lichtlösung, die Luxwelt mit energieeffizienten LED-Leuchten von Molto Luce umgesetzt hat. Eine tageslichtabhängige Steuerung sorgt für weitere Energieeinsparungen.

www.moltoluce.com | https://luxwelt.de | www.ehi.org | www.metro.at