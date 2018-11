Der Innovationstag des ZVEI-Fachverbands Licht am 29. November 2018 in Frankfurt am Main steht unter dem Motto »Zukünftige Lichtplanung – Vernetztes Licht – Nachhaltigkeit«. Die Teilnehmer erfahren mehr über die Technische Roadmap des Fachverbands und wie er seine Arbeit künftig ausrichten will.

Experten sprechen zu relevanten Branchenthemen wie

Lichttechnische Planung im BIM-Zeitalter

Leistungsprofile für Tages- und Kunstlichtplanung

Intelligenter Lichtraum

Semantische Interoperabilität

Der ZVEI-Innovationstag Licht richtet sich im Wesentlichen an die technischen Mitarbeiter der Mitgliedsfirmen des Fachverbands Licht. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es unter:

www.zvei.org