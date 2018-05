Am 25. April 2018 ist in Arnsberg der Startschuss für die »Trilux Truck Tour 2018« gefallen. Die Beleuchtungsexperten reisen derzeit mit ihren Highlights von der Light+Building 2018 durch elf europäische Länder. An 40 Stopps können Kunden die Faszination Licht an interaktiven Touch-Tischen entdecken und in einem Hands-on-Bereich Produkte aller Anwendungsbereiche hautnah erleben. Mitarbeiter von Trilux informieren in persönlichen Gesprächen über die neuen Produkte, digitalen Services und smarten Lösungen.

Der interaktive Showroom zeigt eindrucksvoll, welche Möglichkeiten sich durch Trendthemen wie Digitalisierung, Connectivity und Human Centric Lighting bieten – und wie sich diese Potenziale bereits heute einfach und individuell erschließen lassen.

Zu den Stationen des Trucks zählen unter anderem nationale und regionale Messen, Universitäten, Schulen, Trilux-Verkaufsbüros sowie interessierte Kunden. Detaillierte Informationen zur Tour finden sich unter

www.trilux.com/trucktour2018