Das Innovationsforum »Licht # Digitalisierung – InnoLiD« will neue Bündnisse zwischen Wirtschaftsakteuren aus den Bereichen der künstlichen Beleuchtung und der digitalen Wirtschaft mit der angewandten Wissenschaft im Bereich Digitalisierung etablieren. Ziel dieses »Cross-Clustering« ist die Entwicklung einer gemeinsamen Vorstellung von den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung der künstlichen Allgemeinbeleuchtung, die in Maßnahmenkatalogen, Workshops und Projektideen konkretisiert werden. Am 5. September 2018 veranstaltet das Innovationsforum in Arnsberg, im Lichtforum NRW, die #InnoLiD-Fachkonferenz.

Die Digitalisierung bewirkt einen tiefgreifenden Wandel der Beleuchtungsbranche. Leuchten werden vom Lichtspender zum Datensammler und Datensender. Sie werden Teil komplexer Systeme im Smart Building und Smart Home. Sie können vom Nutzer mittels 3D-Druck selbst hergestellt oder über das Internet ganz individuell bestellt werden. Sie kommunizieren mit Sensoren und anderen Geräten sowie untereinander, um das Licht möglichst effizient und passgenau zu liefern.

Im Allgemeinen und Speziellen hat die Digitalisierung klare Konsequenzen für die Fertigung, Entwicklung, das Marketing, den Vertrieb sowie für das vollständige Produkt- und Dienstleistungsverständnis der Beleuchtung. Die Eroberung neuer Märkte, Geschäftsmodelle und Kooperationspartner sind hierbei von besonderer Bedeutung im Transformationsprozess der Unternehmen, die Leuchten produzieren und handeln.

Mit all diesen Themen beschäftigt sich die #InnoLiD-Fachkonferenz. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind verbindlich. Das komplette Programm gibt es unter:

http://lichtforumnrw.de/Projektseiten/innolid/