Noch bis zum 31. Juli 2018 läuft die Anmeldefrist für einen zweisemestrigen Masterstudiengang Lighting Design (MLD) an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe (OWL). Die Kosten für das Studium betragen 7.000€ pro Semester, Unterrichtssprache ist Englisch.

Dieser weiterbildende Masterstudiengang sieht seinen Schwerpunkt in der Auseinandersetzung mit relevanten Entwurfs-, Planungs- und Fertigungsmethoden im Kontext von Lichtgestaltung und Leuchtenindustrie. Er vermittelt neben den herkömmlichen technischen und theoretischen Kenntnissen der Lichttechnik, Lichtmessung und Lichtberechnung einen detaillierten Überblick über die neuesten technologischen Entwicklungen. Der Studiengang integriert operative Aspekte der Informationstechnologie und Gebäudeautomatisierung, der Produktentwicklung und des wissenschaftlichen Arbeitens in die Ausbildung und thematisiert die Integration von Zukunftstechnologien zur Nutzung und Gestaltung von Räumen, Gebäuden und Städten. Neben diesem Kernangebot zur Architekturbeleuchtung stehen spezifische Kursangebote zur Auswahl, beispielsweise zu den Themen Lichtkunst, Lichtsteuerung, Management von Lichtverschmutzung oder Human Centered Design.

Besonderer Wert wird auf die praxisnahe Zusammenarbeit mit externen Partnern aus der Leuchtenindustrie, Softwareherstellern, Architektur- und Ingenieurbüros sowie anderen Hochschulen gelegt. So ist das Deutsche Institut für angewandte Lichttechnik (DIAL) in die Lehre eingebunden. Die Lehre wird zu gleichen Teilen durch die Hochschule OWL und durch DIAL an den Standorten Detmold und Lüdenscheid erbracht.

Der Masterstudiengang Lighting Design richtet sich an Absolventinnen und Absolventen mit einem ersten Studienabschluss (Bachelor, Diplom oder ein vergleichbarer Abschluss) der Innenarchitektur oder aus anderen gestalterischen, planerischen oder ingenieurtechnischen Disziplinen (z.B. Architektur, Stadtplanung, Elektrotechnik, Lichtgestaltung und -planung). Auch Studierende, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können die Module des Studiengangs belegen. Diese Absolventinnen und Absolventen erhalten anstelle des Masterabschlusses ein Zertifikat in Form eines »Graduate Diploma in Lighting Design«. Alle übrigen schließen den Studiengang mit dem akademischen Grad Master of Science (M.Sc.) ab.

