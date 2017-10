Am 24. Oktober 2017 hat Olaf Berlien, CEO der Osram Licht AG, gemeinsam mit Ilse Aigner, stellvertretende Bayerische Ministerpräsidentin und Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, die »World of Light« eröffnet.

Auf über 1 300 qm haben Mitarbeiter, Kunden und Journalisten hier ab sofort die Gelegenheit, Osram in all seinen Facetten zu erleben. Die präsentierte Technik reicht von einem Kino mit einer emotionsgeladenen Lichtshow und Veranstaltungsbeleuchtung in Aktion über computergesteuertes Pflanzenlicht und Infrarot-Lebensmittelscanner bis hin zu Virtual-Reality-Anwendungen.

Im Geschichtstrakt machen historische Exponate die 111-jährige Geschichte der Marke Osram lebendig und vermitteln einen Eindruck vom Pioniergeist des Lichtkonzerns. So verbindet sich Tradition mit innovativen Produkten und Systemen von heute sowie Technologielösungen von morgen. Die Veranstaltungsfläche im Erdgeschoss bietet zudem einen geeigneten Rahmen für größere Events.

www.osram.de

Merken