Technologietage haben Tradition im Lichtforum NRW – und so werden am 10. Oktober 2019 wieder hunderte von Branchenvertretern zusammenkommen, um die neuesten Themen, Trends und Lösungen aktueller Licht- und Leuchtentechnologien kennen zu lernen. Dabei dreht sich an diesem Tag alles um die LED und ihre Mehrwerte durch Digitalisierung und Vernetzung. Denn moderne LED-Lichtlösungen sind längst nicht nur energieeffizient und zuverlässig sondern auch smart und sorgen für mehr Komfort.

Mit den wachsenden Möglichkeiten und vielen neuen Ideen steigen neben den Chancen allerdings auch die Herausforderungen für die Leuchtenhersteller in Zukunft immer weiter an. Deshalb fragt der Technologietag: Welche Entwicklungen und Trends zeichnen sich aktuell ab? Was gibt es Neues rund um die LED und ihre Anwendungsmöglichkeiten? Auf was muss man achten? Vorträge von Fachreferenten präsentieren den neuesten Stand der Technik und des Marktes. Eine praxisorientierte Tabletop-Ausstellung rundet die Veranstaltung ab und bietet Möglichkeit für interessante Einblicke und Gespräche zu den neuesten Entwicklungen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

http://LFT1901.lichtforum-nrw.de