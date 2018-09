Vom 7. bis 9. November 2018 veranstaltet die International Association of Lighting Designers ihre Konferenz »IALD Enlighten Europe 2018« in Barcelona. Das Konferenzprogramm mit Vorträgen, Networking-Foren, Podiumsdiskussionen und Workshops richtet sich speziell an Profis und den Nachwuchs aus allen Bereichen der Architekturbeleuchtung. Die drei parallel laufenden Vortragsstränge in den Kategorien Art, Professional and Technology schaffen dabei einen vielseitigen Mix aus Inspiration, technischem Wissen und dem Handwerkszeug für das operative Geschäft eines Lichtplaners. Eröffnen wird »IALD Enlighten Europe 2018« mit einem Vortrag von Sandra Rey, Gründerin und CEO von Glowee. Ihr Unternehmen forscht an einer biologischen Lichtquelle auf Basis von Elektrolumineszens in maritimen Mikroorganismen.

www.iald.org