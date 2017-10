Mit der HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Herbstedition) vom 27. bis 30. Oktober 2017 und der HKTDC Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo vom 26. bis 29. Oktober 2017 wird HonKong Ende Oktober zum Hotspot der internationalen Lichtbranche. Auf beiden Messen zusammen präsentierten im letzten Jahr über 3.000 Aussteller den 50.000 Besuchern ihre Neuheiten.

Die Hong Kong International Lighting Fair findet im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. Mit speziellen Themenzonen greift sie wichtige Trends der Lichttechnik auf. So wird es eine »LED & Green Lighting-Zone« mit über 1.000 Ausstellern geben. Erstmals dabei ist eine »LED Essentials-Zone« mit verschiedensten LED Accessoires und in der »Smart Lighting & Solutions-Zone« dreht sich alles um die Lichtsteuerung. Weltweit bekannte Marken wie BJB, Blaupunkt, Philips und Megaman finden Messebesucher in der »Hall of Aurora«.

Die HKTDC Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo findet auf dem Messegelände AsiaWorld-Expo statt. Bei ihrer Premiere 2016 bestätigte die Veranstaltung mit über 11.000 Besuchern aus 116 Nationen den Bedarf der Branche an einer Messe für Outdoor-Beleuchtungssysteme und -lösungen für die industrielle und kommerzielle Nutzung. In diesem Jahr werden über 400 Aussteller ihre spezialisierten Produkte und Services vorstellen. Darüber hinaus organisiert der Veranstalter, das Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), Seminare und Foren zum Austausch über technische Entwicklungen, Branchenthemen und Trends sowie Networking-Events.