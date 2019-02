Vom 6. bis 9. April 2018 wird das Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) zum Gastgeber der elften HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition). Der Organisator der Fachmesse, das Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), erwartet über 1.300 Aussteller und über 20.000 Besucher aus der ganzen Welt. Die Messe präsentiert alles rund um die Beleuchtung – sowohl Innovationen für die professionelle Lichtanwendung als auch Lichtlösung für den privaten Bereich.

Aufgeteilt ist die Messe in verschiedene Themenzonen. Erneut starkes Interesse wird sicherlich die Smart Lighting & Solutions-Zone wecken, die den Trend zu smarten Lichtlösungen und digitaler Lichtsteuerung aufgreift. Lichtprofis fokussieren sich außerdem sicherlich auf die Technical Lighting-Zone für industrielle und professionelle Beleuchtungen sowie die Urban & Architectural Lighting, die die Outdoor- und Gebäudebeleuchtung in den Mittelpunkt stellt. Für alles von der Diode bis zum Lampenschirm und der Chandelier-Glasperle ist die Lighting Accessories-Zone die Anlaufstelle. Geben wird es u.a. auch eine Horticultural Lighting-Zone mit wachstumsfördernden Lampen für den privaten und den professionellen Pflanzenanbau sowie die Automotive Lighting Zone mit Kfz-Beleuchtungslösungen. Zu den Highlights der Messe gehört zudem die Hall of Aurora, in der führende internationale Marken ihre Neuheiten bei hochwertigen und trendigen Beleuchtungen vorstellen.

Verschiedene Konferenzen und Veranstaltungen flankieren die Messe. Zum Rahmenprogramm gehören u.a. das Asian Lighting Forum 2019, die Networking Reception, die Konferenz »Smart Lighting: IoT and its’ Supply Chain« und diverse Hallenforen.

Weitere informationen gibt es unter:

https://event.hktdc.com