Für »The Spine« in Großbritannien wurde Helvar bei den DALI Lighting Awards 2021 in der Gewerbe-Kategorie ausgezeichnet. Außerdem wurden zwei weitere Projekte des Lichtspezialisten ausgezeichnet: Die Oyak-Renault Factory in der Türkei in der Kategorie Industrie und das Nova-Krankenhaus in Finnland in der Kategorie Gesundheitswesen.

Die DALI Lighting Awards fanden virtuell am 19. Januar 2022 statt. Sie zeichnen den besten Einsatz von DALI-Steuerungslösungen in Beleuchtungsprojekten und -installationen auf der ganzen Welt aus. Die Jury besteht aus acht Branchenexperten, darunter ein leitender Elektroingenieur, Lichtplaner, Redakteure, ein stellvertretender Beleuchtungsdirektor, ein Industry Relations Manager und der DALI Alliance Technical and Certification Manager.

»The Spine« überzeugt in der Kategorie Gewerbe

Bei »The Spine« überzeugte die »Imagine Solution« von Helvar. Sie ist eine führende intelligente Lichtsteuerungs- und Lichtmanagementlösung. Sie bringt Wohlbefinden und Intelligenz in den Raum und bietet Effizienz und Skalierbarkeit für eine breite Palette von Anwendungen. Imagine basiert auf Industriestandards für eine einfache Installation und Integration und bietet zusätzlich zum Standard einen starken Mehrwert.

Das neue Gebäude des Royal College of Physicians »RCP at The Spine« befindet sich im Paddington Village im Stadtzentrum von Liverpool. Die Jury zeichnete das Projekt aus für die ansprechende Gestaltung des Gebäudes aus, das künstliches und natürliches Licht nahtlos miteinander verbindet und so eine helle und einladende Umgebung schafft. Es ist das erste Gebäude in Großbritannien, das den WELL-Platin-Standard erreicht hat.

Das RCP belegt in dem 160.000 Quadratmeter großen Gebäude 70.000 Quadratmeter auf sieben Etagen. Es bietet erstklassige Einrichtungen für medizinische Untersuchungen und Beurteilungen, Ausbildungskurse und Konferenzen, eine Ausstellungsfläche und Bürobereiche für die Mitarbeiter des RCP.

»The Spine gilt als einer der gesündesten Arbeitsbereiche für geistiges und körperliches Wohlbefinden in Großbritannien. Licht ist ein wichtiges Element des WELL-Standards, und ich freue mich, dass Helvar an diesem Projekt beteiligt ist, da Wohlbefinden einer unserer Kernwerte ist«, sagt Stephen Marley, Specification Sales Manager bei Helvar.

Die Lichtdesigner von BDP in London wurden damit beauftragt, die Beleuchtung und Steuerung eines Systems speziell für einen großen biophilen Bereich zu entwerfen. Das Bauunternehmen T Clarke benötigte Partner, die hochwertige Lösungen liefern, und wählte Helvar für die Lichtsteuerung des gesamten Projekts aus.

Die Jury lobte den zusätzlichen Fokus auf Biophilie: »Es ist heutzutage so wichtig, dass Arbeitsräume einen durchdachten Ansatz verfolgen, der auf das Wohlbefinden der Nutzer zugeschnitten ist, und die Einführung von Pflanzen ist ein idealer Weg, um dies zu erreichen. Bei manchen Arbeitsplatzprojekten kann sich dies wie eine symbolische Geste oder ein Zusatz anfühlen, aber die Art und Weise, wie dies in die Struktur des Gebäudes integriert wurde, ist unglaublich gut gemacht – gut definierte Lichtniveaus für die biophilen Aspekte tragen dazu bei, dass die Nutzererfahrung für die Einrichtung erheblich verbessert wird.«

