Der Spezialist für intelligente und energieeffiziente Beleuchtungslösungen Helvar feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum.

Philip Aminoff (links), stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Helvar und Mitglied der Eigentümerfamilie, und Adel Hattab, Vorstandsvorsitzender von Helva, bei dem Jubiläums-Event (Quelle: Helvar)

Aus gegebenem Anlass fand das Event dazu online statt: In dem Webinar »Discovering Brighter Spaces« standen neben dem Geburtstag auch ein Ausblick in die Zukunft und Einblicke in die Ziele des Unternehmens im Fokus. Das Unternehmen lobte dabei besonders die Arbeit aller Mitarbeiter, die es ermöglichen, die Arbeit globaler Kunden und Partner in den Mittelpunkt zu rücken.

»Während unseres 100-jährigen Bestehens haben wir tausende von Kunden auf der ganzen Welt unterstützt und werden dies auch weiterhin tun. Wir haben Beleuchtungssteuerungslösungen und Leuchtenkomponenten entwickelt, die seit Jahrzehnten wegbereitend, bewährt und zukunftsweisend sind und haben so zum Wohlbefinden vieler Menschen beigetragen«, erklärte Adel Hattab, Vorstandsvorsitzender von Helvar bei dem Online-Event.

Das Ziel »Brighter Spaces« spiegele Räume wider, die außergewöhnlich gut beleuchtet sind und das Wohlbefinden, die Kreativität und die Produktivität der Menschen fördern. Hierfür wird unter anderem künstliche Intelligenz angewendet. Von Beleuchtungssensoren erfasste Daten werden beispielsweise in Erkenntnisse weiterentwickelt, die den verschiedenen Gebäudesystemen zugutekommen und ihnen ein reibungsloses Zusammenspiel erleichtern. In Kombination mit KI und Automation werden in diesen umweltfreundlichen Räumen Menschen in den Mittelpunkt gestellt.

www.helvar.com