Über drei Etagen plus Kellergeschoss erstreckt sich der edle Einfamilienhaus-Neubau im Nordwesten des Schweizer Vierwaldstättersees, den das Kernser Büro architektur3 ag entworfen hat. Sowohl im Inneren als auf einer der Terrassen eröffnet sich eine fantastische Aussicht über See und Berge. In der Dämmerung und bei Nacht erstrahlen die minimalistisch eingerichteten Räume dank der Nimbus-Beleuchtung von innen.

Die Schweizer Architekten haben den großzügigen Koch-, Ess- und Wohnbereich gezielt im Dachgeschoss des Neubaus arrangiert, von wo sich dank einer großzügigen Verglasung der beste Rundumblick über den Vierwaldstättersee und das Bergpanorama bietet. Damit auch abends bei eingeschaltetem Licht keine Spiegelungen der Lichtquellen in den Glasscheiben die Aussicht beeinträchtigen, setzten die Planer »Nimbus Q FOUR«­-Deckenleuchten ein.

Diese Leuchtengeneration zeichnet sich durch optimale Entblendung und ein präzises, fokussiertes Lichtbild aus. Im Haus am Vierwaldstättersee lassen die Deckenleuchten sowohl die Arbeitsfläche des freistehenden, noblen Küchenblocks und die Tischplatte des einladenden Esstisches hell und atmosphärisch erstrahlen – die Lichtquellen an der Decke treten jedoch komplett zurück, sind kaum sichtbar.

Besonderes Licht für eine perfekte Aussicht

Ihre exzellente Lichtqualität verdanken die »Nimbus Q FOUR«-LED-Leuchten speziell entwickelten Linsen, die das Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche fokussieren und eine besondere Lichtatmosphäre generieren. »Aufgrund der vollständigen Entblendung der Lichtquelle wird diese nicht mehr wahrgenommen – weder vom menschlichen Auge noch von den bei Dunkelheit spiegelnden Fensterflächen«, charakterisiert Dietrich F. Brennenstuhl, Gründer der Nimbus Group und maßgeblich an der Entwicklung der Leuchtenfamilie beteiligt, diesen speziellen Effekt, der vor allem bei großen Fensterflächen in moderner Architektur zum Tragen kommt. Als ausgebildeter Architekt war es Brennenstuhl ein großes Anliegen, dass diese meist unerwünschten Spiegelungen in den Fenstern.

Vielfältiges Lichtdesign

In Bad setzen »CUBIC«-Leuchten von Nimbus mit ihrem besonders softem Licht Akzente und im Arbeitszimmer erhellt die »Roxxane Office« den Homeoffice-Arbeitsplatz. Auch auf die kabellose, mobile »Roxxane Leggera« will die Bauherrschaft nicht mehr verzichten. Mit ihr gibt es unzählige Möglichkeiten, eine angenehme Lichtatmosphäre dort zu schaffen, wo man sich gerade aufhält – sei es auf der Terrasse oder in der Badewanne.

Zurückhaltendes Produktdesign

Neben der besonderen Lichtwirkung der Nimbus-Leuchten ist vor allem ihr dezentes Produktdesign der Grund dafür, warum sie im Haus am Vierwaldstättersee zum Einsatz kommen. »Die optisch schlichten Leuchten unterstützen die zurückhaltende Materialisierung und Farbgestaltung«, erklärt das Büro architektur3 ag, das für das Einfamilienhaus verantwortlich zeichnet.

Außen schwarzer Sichtklinker, innen viel Sichtbeton, schlichte Farben und warme Holzoberflächen und -möbel charakterisieren das Haus. Mit diesem sogenannten Architektenhaus-Look harmonieren die minimalistischen Nimbus-Leuchten perfekt.

