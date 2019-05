Die International Association of Lighting Designers (IALD) feiert 2019 ihren 50. Geburtstag. Was 1969 als kleine Gruppe leidenschaftlicher Lichtplaner begann, die sich engagierte, um dem Beruf des unabhängigen Lichtdesigners zu mehr Anerkennung und besseren Arbeitsbedingungen zu verhelfen, präsentiert sich heute als globale berufsständische Organisation mit mehr als 1.450 Mitgliedern in über 60 Ländern.

Feiern und Events anlässlich des Jubiläums finden das ganze Jahr über auf regionalen und internationalen Veranstaltungen statt. Den Rahmen für die Abschlussfeier stellt die Konferenz IALD Enlighten Americas vom 3. bis 5. Oktober 2019 in Albuquerque in New Mexico.

www.iald.org