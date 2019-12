Von der Heizung in der Fahrzeug-Bordelektronik bis hin zur Beleuchtungssteuerung – es gibt kaum elektronische Produkte, in denen die Bauteile von Taiwan Semiconductor keine Verwendung finden. Seit über 15 Jahren trägt Schukat als einer der größten Vertrags-Distributoren des Halbleiter-Herstellers in Europa zu dessen Erfolg bei.

Der Markt für TSC-Bauteile erstreckt sich über die gesamte Elektronik- und Elektrobranche bis in die vertikalen Märkte – von Automotive und der Industrie bis in den Consumer- und Beleuchtungsbereich. Schukat generiert derzeit etwa 10% seines Halbleiter-Umsatzes mit TSC-Produkten. Im Bereich Beleuchtung erweiterte der Distributor sein TSC-Programm in 2019 unter anderem um Low-Side Konstantstromregler (CCR) für die lineare LED-Ansteuerung in Fahrzeugbeleuchtungssystemen.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen hat sich in den letzten 15 Jahren stetig intensiviert. »TSC führt regelmäßige Produktschulungen bei Schukat durch, stellt neue Produktlinien persönlich vor und gibt uns Auskunft über die mittelfristige Roadmap des Unternehmens. Damit sind wir stets auf dem neuesten Stand«, berichtet Thomas Biller, Produktmanager Halbleiter bei Schukat electronic. »Auch unsere gemeinsamen Marketingaktivitäten haben sich verstärkt und sollen in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. So führen wir Trainings des Vertriebsteams bei Schukat durch und planen außerdem einen gemeinsamen Messeauftritt auf der PCIM 2020«, verrät Ralf Welter, Geschäftsführer von Taiwan Semiconductor Europe.

