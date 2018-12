Eine Evaluierung durch EcoVadis bestätigt SLV eine herausragende Leistung in den überprüften Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Nachhaltige Beschaffung und Ethik. Beim diesjährigen CSR-Rating (CSR = Corporate Social Responsibility) gehört SLV zu den Top 5% aller weltweit am Assessment teilnehmenden Firmen und zu den Top 2% in seiner Branche.

Nachhaltigkeit hat einen hohen Stellenwert bei SLV. Bereits 2016 nahm das Unternehmen erstmalig an einem Eco-Vadis-Assessment teil und erzielte auf Anhieb den Silberstatus. Das Ergebnis bestärkte SLV dahingehend, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit strategisch zu implementieren und umzusetzen. So dienen regelmäßig durchgeführte Lieferantenaudits und eine detaillierte Supplier Quality Guideline als aktives Risikomanagement, um Arbeitssicherheit, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Sozialstandards in der Lieferkette sicherzustellen. Intern drückt sich die große Bedeutung von Compliance und Governance unter anderem durch den unternehmenseignen Code of Conduct aus.

Im Jahr 2017 hat SLV einen Nachhaltigkeitsmanager eingestellt und im selben Jahr trat das Unternehmen dem UN Global Compact bei und bekennt sich damit öffentlich zu den zehn Prinzipien der weltweit größten Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Im Jahr 2018 veröffentlichte SLV zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte einen Nachhaltigkeitsbericht.

Die hochkarätige EcoVadis-Auszeichnung sieht der SLV-Nachhaltigkeitsmanager Markus Erpel als Bestätigung und Motivation: »Ein tolles Ergebnis, das uns natürlich sehr stolz macht und uns in der Gesamtbewertung deutlich von Wettbewerbern abhebt. Das Ergebnis zeigt uns aber vor allem, dass wir mit unseren Aktivitäten im Bereich CSR auf dem richtigen Weg sind. Wir werden auch weiterhin an den EcoVadis-Assessments teilnehmen und haben nach wie vor anspruchsvolle Pläne für die nachhaltige Zukunft von SLV.«

www.slv.com | www.ecovadis.com