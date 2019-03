Seit Anfang Januar ist die Geschäftsführung bei Occhio wieder komplett: Lutz Coelen verantwortet als weiterer Geschäftsführer der Münchner Designleuchten-Schmiede das operative Geschäft mit den Bereichen Operations, Supply Chain, Finance & Controlling, Customer Care und IT. Coelen ist somit neben Gründer und CEO Axel Meise Teil der Geschäftsführung.

Lutz Coelen hat langjährige Erfahrung als Berater sowie als Finanzvorstand und kaufmännischer Geschäftsführer wachsender mittelständischer Unternehmen. Hierzu zählt der Hersteller hochauflösender Videosicherheitssysteme Mobotix AG sowie im Luxussegment tätige Unternehmensgruppen wie Rungis Express und Kofler & Kompanie.

Seit April 2017 hat Occhio mit EMH Partners einen Wachstumsinvestor mit an Bord, um die dynamische Entwicklung voranzutreiben. Im Zuge der Expansion soll die Markenpräsenz von Occhio in Europa und mittelfristig darüber hinaus in Märkten wie Nordamerika und Asien ausgebaut werden. Das Projektgeschäft und der selektive Vertrieb sollen über Handelspartner gestärkt werden und es wird in die Abrundung des Produktportfolios und die weitere Digitalisierung der Wertschöpfungskette investiert.

www.occhio.de