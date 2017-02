Seit Mitte Januar 2017 agiert ein Teil der Lindner Group unter neuem Namen: Die IWS Lichttechnik GmbH, seit 2014 eine 100%ige Lindner-Tochter, und der Geschäftsbereich Licht und Leuchten der Lindner AG haben zur Leuchtenfabrik GmbH umfirmiert.

Am Standort der ehemaligen Tochtergesellschaft IWS Lichttechnik in Mettenbach bei Landshut und in der Produktion der Lindner AG in Arnstorf werden sowohl das Lindner-Leuchtenprogramm als auch individuelle Lichtlösungen für Projekte weltweit und in jeder Größenordnung gefertigt. Der Schwerpunkt im Produktsortiment liegt auf anschlussfertigen Ein- und Aufbauleuchten in LED-Technologie. Das Portfolio umfasst frei konfigurierbare Lichtkanäle und rahmenlos in Metalldecken integrierbare Arbeitsplatzleuchten und Downlights, extrem flache Einbauleuchten für Brandschutzdecken und großflächige Lichtdeckenelemente sowie formschöne Pendelleuchten für Arbeitsplätze. Erweitert wird das Angebot mit dem Spezialsegment für Reinräume, Labore und Operationssäle. Zudem entwickelt und fertigt die Leuchtenfabrik projektspezifische Sonderlösungen.

Architekten, Planer und Bauherren sollen nicht nur von langjährigem Fachwissen und innovativen Entwicklungen mit hoher Fertigungstiefe, inklusive eigener Elektronik-Werkstatt und Inhouse-Messungen zur Licht- und Spektralverteilung, profitieren, sondern auch von der gewerbeübergreifenden Kompetenz im Innenausbau und Fassadenbau innerhalb der Lindner Group. Ein Beispiel für die produktive Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmensgruppe findet sich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Beteiligt waren die Lindner-Departments Forschung und Entwicklung (F&E), raumbildender Ausbau und Einrichtungen (Objektdesign) sowie Licht und Leuchten. Letzteres hat projektspezifische LED-Leuchten entwickelt und produziert.

www.lindner-group.com