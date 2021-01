In der Mentor GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG übernimmt die dritte Generation der Unternehmerfamilie Weyer Verantwortung als Geschäftsführer. Dennis Weyer, Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters Wido Wessel Weyer, wurde von den Gesellschaftern des Erkrather Familienunternehmens zum 01.01.2021 in die Geschäftsführung berufen.

Dennis Weyer ist seit 01.01.2021 neuer Geschäftsführer beim Erkrather Lichtspezialisten Mentor (Foto: Mentor)

Mit mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich Mentor als Spezialist für LED-basierte Lichtlösungen eine Spitzenstellung in Deutschland und auf internationalen Märkten erarbeitet. »Diese Position gilt es zu sichern und konsequent weiter auszubauen«, erklärt CEO Wido Weyer. »Vor diesem Hintergrund war es wichtig, in unserem Familienunternehmen rechtzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen und der nächsten Generation mehr Verantwortung zu übertragen.«

Wido Weyer und Dennis Weyer führen die Mentor-Gruppe mit Standorten in Deutschland, Tunesien, Polen, China und Thailand gemeinsam mit den technischen und kaufmännischen Geschäftsleitern Wolfgang Mursch (CTO) und Thomas Hackethal (COO). Dennis Weyer, der bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen tätig ist, wird mit seiner neuen Funktion zusätzlich die strategische Unternehmensentwicklung verantworten und dabei einen besonderen Fokus auf den Ausbau der internationalen Standorte und Märkte legen.

www.mentor.de.com