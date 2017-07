Am 11. Juli 2017 hat in Hamburg die Ausstellung »30 Jahre Tolomeo« eröffnet. Der italienische Designer, Architekt und Schöpfer der »Tolomeo«, Michele De Lucchi, war zusammen mit Carlo a de Bevilacqua, Vice-President des Mailänder Leuchtenherstellers Artemide, zur gut besuchten Vernissage eigens aus Italien angereist.

Die Tolomeo vereint seit ihrer Entstehung 1987 Qualität, Design und Funktionalität: Der Leuchtenarm lässt sich stufenlos in die gewünschte Höhe bewegen, der Leuchtenkopf kann um 360° gedreht werden. Es sind diese Variabilität und die Schlichtheit der »Tolomeo«, die Meinhard von Gerkan, Architekt und Hausherr der Veranstaltung, bewundert. Deswegen hat er in seinem Büro über 300 Exemplare aufstellen lassen.

Ein würdiges Ambiente für die Ausstellung stellt von Gerkans Architektur-Pavillon dar. Mit Blick auf den Hamburger Hafen wurden in dem beeindruckenden 3-geschossigen Pavillon rund 30 Varianten der »Tolomeo« gezeigt. Ein besonderes Highlight der Retrospektive sind die vielen Skizzen, die den Entwicklungsprozess der Leuchte veranschaulichen. Außerdem sind Architekturmodelle zu sehen, die das Können von Michele De Lucchi als Architekten zeigen. Mobiliar, Küchenequipement und Armaturen komplettieren das in dieser Ausstellung präsentierte Oeuvre des Architekten.

Die »Tolomeo« ist der Bestseller des Mailänder Leuchtenhersteller Artemide. »Die Leuchte verkörpert perfekt die Werte von Artemide. Sie passt sich immer an und ist deshalb in jeder Lebenssituation gefragt«, so Steffen Salinger, Geschäftsführer von Artemide in Deutschland und Region Director North-, Central- and Eastern- Europe, Asia.

Die Ausstellung »30 Jahre Tolomeo« ist zusammen mit der »Retrospektive Michele De Lucchi« bis zum 30. Juli von Donnerstag bis Sonntag, 10.00 bis 18.00 Uhr im Architektur-Pavillon von Gerkan in der Elbchaussee 139a in Hamburg zu sehen.

www.amdl.it | www.artemide.de | www.gmp-architekten.de