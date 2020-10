Mit dem Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e. V. (FVLR) verbindet Geschäftsführer Thomas Hegger so gut wie sein halbes Leben. So wird er sich zum Jahresende mit einem lachenden aber auch einem weinenden Auge in den Ruhestand verabschieden. Zum 1. Januar 2021 übernimmt Ulrich Koch das wichtige Amt.

Über Jahrzehnte hat Thomas Hegger daran mit-gewirkt, die Fachwelt über Brand- und Rauchschutz, Lichtbänder und Lichtkuppeln zu informieren. Zahlreiche FVLR-Publikationen sind daraus über die Jahre hervorgegangen. »Aufklärungsarbeit war mir immer ein großes Anliegen«, betont der Diplom-Ingenieur. Die Annahme, dass wichtige Themen wie Rauchschutz und die Auswirkungen von Brandrauch in der breiten Öffentlichkeit ausreichend bekannt sind, sei nicht richtig. Viele Bürger seien auf den Ernstfall nicht vorbereitet, da sie Brandszenarien nur aus Filmen kennen. »Selbst Architekten, Planern und Bauherren fehlt es häufig an technischen und rechtlichen Grundlagen, um die richtigen Vorkehrungen zu treffen«, weiß Hegger.

Thomas Hegger glänzte mit Know-how

Der 66-jährige Rheinländer zog sein vielseitiges Know-how vor allem aus der eigenen Praxis. Nach seiner Ausbildung zum Bauzeichner arbeitete er als Bauleiter, studierte Kunststofftechnik in Darmstadt, war im Anschluss als Anwendungstechniker, Leiter Produktmanagement und schließlich als Leiter Marketing und Technik in der Branche tätig. 1992 übernahm Hegger den ehrenamtlichen Vorsitz des FVLR und fungierte ab 2001 als hauptberuflicher Geschäftsführer. Zeit seines Amtes pflegte er die aktive Mitarbeit in zahlreichen unterschiedlichen nationalen, europäischen und internationalen Normenausschüssen, u. a. als Stellv. Obmann DIN 18234 (Brandverhalten Dächer) und Obmann DIN 18232 (Rauch- und Wärmefreihaltung). So war er auch in gesetzlichen Vorgaben eine echte Institution und stand stets als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ulrich Koch genießt vollstes Vertrauen

Große Fußstapfen, in die Ulrich Koch zum Jahresbeginn tritt. »Aber er genießt mein vollstes Vertrauen«, unterstützt Thomas Hegger die Besetzung seines Nachfolgers zu einhundert Prozent. Der »Neue« bringt hohe Expertise in den Bereichen Normung und Marktentwicklung mit, wirkt seit Mitte 2017 als Referent für die Bereiche Tageslicht und Rauchschutz bei der FVLR GmbH. Auch seine Liste an Engagement in europäischen, nationalen Normausschüssen und Arbeitskreisen für Tageslicht- und Entrauchungsprodukte und deren Anwendung ist lang. »Wir haben hier ein großes Fundament, auf das wir aufbauen können«, bedankt sich Koch für die großartige Arbeit seines Vorgängers. »Die erfolgreiche Aufklärungsarbeit fortzuführen und mit neuen Themen und Herausforderungen – aktuell ist mit Corona beispielsweise das Thema Homeoffice und Tageslicht stark in den Fokus gerückt – zu besetzen, wird unsere Zukunft sein«, freut sich Ulrich Koch auf die neue Aufgabe.

www.fvlr.de