Die Schréder GmbH gibt bekannt, dass seit 1. Januar 2017 Björn Brandt und Constanze von Mühlenfels die Geschäftsführung der Schréder GmbH übernommen haben.

Constanze von Mühlenfels war rund vier Jahre in mehreren Management-Positionen der Schréder GmbH tätig. Björn Brand hat seit acht Jahren Top-Manager-Positionen in der Schréder Group inne gehabt und verantwortet als Chief Regional Officer die Schréder-Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Skandinavien, Zentral- und Osteuropa. Gemeinsam wollen Constanze von Mühlenfels und Björn Brandt das Unternehmen vom Experten für LED-Straßenbeleuchtung zu einem der führenden Anbieter von Lösungen für die Smart City führen.

www.schreder.com