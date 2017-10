Vom 30. September 2017 bis 8. März 2018 findet im Deutschen Architekturmuseum (DAM), Frankfurt am Main, die Ausstellung »FRAU ARCHITEKT – Seit über 100 Jahren: Frauen im Architekturberuf« statt. Die Schau erzählt anhand historischer und aktueller Entwicklungen über den Gender-Umbruch im Berufsfeld Architektur.

Inzwischen sind weit mehr als die Hälfte aller Studierenden an den Architekturfakultäten Frauen. Allerdings kommen längst nicht alle auch im Beruf an – die »missing group« beträgt weit mehr als 20%. Zwar erreichen mehr Frauen als früher leitende Positionen, aber nur die wenigsten schaffen den Sprung in die erste Reihe – bei der Gründung von Büros oder der Besetzung einflussreicher Stellen ist Architektur noch immer Männersache.

FRAU ARCHITEKT präsentiert Porträts, Werkbeispiele und ganz persönliche Geschichten von Frauen, die die Architektur maßgeblich beeinflusst haben oder bis in die heutige Zeit prägen. Begleitet wird die Ausstellung von einem vielseitigen Rahmenprogramm mit u.a. Filmreihen, Werkberichten und Podiumsgesprächen. »Jeanne D’Arch«, ein internationales Symposium, ist für November 2017 in Planung. Es wird sich mit aktuellen weiblichen Positionen in der Architektur; beschäftigen. FRAU ARCHITEKT möchte sowohl dem Fachpublikum als auch interessierten Bürgern und Bürgerinnen Information, Austausch und Diskussion bieten.

www.dam-online.de