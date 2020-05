Nachdem die italienische Regierung vorsichtige Lockerungen bei den Maßnahmen gegen die Verbreitung von Covid 19 beschlossen hatte, gab Roberta Silva, Vorstandsvorsitzende von Flos, die Wiedereröffnung der Produktionsaktivitäten in allen italienischen Werken bekannt.

Die Zentrale in Bovezzo ist einer der Flos-Standorte, die nach dem Corona-Lockdown in Italien wieder öffnen. (Foto: Flos)

Flos Decorative in Bovezzo (BS), Flos Outdoor und Ares in Bernareggio (MB) und Flos Bespoke in Collebeato (BS) sowie das Werk von Flos Architectural in Spanien seien wieder voll funktionsfähig. Um für Mitarbeiter einen sicheren Neustart zu gewährleisten, wird Flos alle erforderlichen Maßnahmen durchführen: geregelte Abstände, die regelmäßige Reinigung von Arbeitsbereichen und Büros, die Versorgung mit Desinfektionsmitteln an jedem Standort und in jedem Raum. Zudem stehen Fiebermessen bei Mitarbeitern und die tägliche Ausgabe von Masken und Handschuhe auf dem Plan.

Alle Abteilungen, die ihre Aufgaben während der ersten Phase der Abriegelung von zu Hause aus wahrgenommen haben, werden digital mit Kunden und Partnern in Verbindung bleiben, um nötige Informationen bereitzustellen und geschäftliche Beziehungen und Partnerschaften weiter zu stärken.

Roberta Silva, CEO von Flos, sagte: »Wir haben in dieser Zeit unermüdlich daran gearbeitet, einen fulminanten Neustart zu gewährleisten, angetrieben von den aufregenden neuen Produkten unserer Architektur- und Outdoor-Kollektionen, die wir kürzlich vorgestellt haben, und den neuen Leuchten der Decorative-Kollektion, die wir in den kommenden Wochen auf den Markt bringen werden.«

flos.com