Mitten im Herzen von München wartet Occhio mit einem neuen, stylischen Flagshipstore auf. Im neuen »Occhio store Brienner Quartier« bietet das Unternehmen auf über 300 qm eine interaktive Marken- und Erlebniswelt.

Das mulitfunktionale Konzept des Showrooms wurde gemeinsam mit dem Architekturbüro einszu33 umgesetzt. Im Erdgeschoss wird der Besucher mit einem einladenden, hellen Showroom empfangen. Im Untergeschoss erlebt er in einem puristisch weiß gehaltenen »light space« die Wirkung von Licht und Lichtqualität im Raum und kann interaktiv seine eigene Lichtatmosphäre kreieren.

Der »Occhio store Brienner Quartier« ist der dritte Flagshipstore und wichtiger Teil der Vertriebsstrategie von Occhio. So wird das Unternehmen neben den über 300 Handelspartnern in Europa in den kommenden Jahren weitere eigene Flagshipstores eröffnen. Darüber hinaus entstehen gemeinsam mit einem selektiven Kreis von Handelspartnern europaweit weitere Brandstores.

www.occhiostore.de/briennerquartier

Merken