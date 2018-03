In der Messehalle 3.1 am Stand E11 präsentieren sich auf der Light+Building an einem von der Lichttechnischen Gesellschaft LiTG organisierten Gemeinschaftsstand 16 Hochschulen, fünf Vereine und eine Weiterbildungsakademie. Täglich gibt es hier ein mehrstündiges Programm mit Vorträgen zu lichtplanerischen und lichttechnischen Themen. Am Montag, dem 19. März, findet es von 11:00 bis 17:00 Uhr statt und wird inhaltlich vom Lichtplanerverband FILD bestritten. Folgendes steht auf der Agenda:

11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Urban Kreuz Architekt /Lichtdesigner – Kreuz +Kreuz, Stuttgart

Licht für historische Gebäude

11:45 Uhr – 12:15 Uhr

Reinhard Vedder Architekt / Lichtdesigner – VEDDERLICHT, München

Die Macht des Lichts – über das unausgeschöpfte Potential der neuen Lichttechnologie, Werkbericht

Pause

14:00 Uhr – 14:30 Uhr

Prof. Michael Rohde Hochschule Wismar /L-PLAN, LIGHTING DESIGN, Berlin

Licht + Raum – definiert durch gestaltende Lichtplanung

14:50 Uhr – 15:20 Uhr

Katja Winkelmann Architektin /Lichtdesignerin – Licht 01, Hamburg

Contextural Lighting (kontexbezogenes Lichtdesign) mit mehreren Beispielen

15:40 Uhr – 16:10 Uhr

Helmut Angerer Lichtdesigner / CONCEPTLICHT

Licht definiert die Raumwirkung – an Beispielen wie Kulturpalast Dresden u.v.a.m.

16:30 Uhr – 17:00 Uhr

Prof. Michael Schmidt, Hochschule Augsburg /Büro Schmidt-König, München

Lichtkonzepte für variable Arbeitsplätze

www.fild.eu | www.light-building.com