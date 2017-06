Der Mangturm im Lindauer Hafen wurde im 12. Jahrhundert als Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung errichtet und verlor erst im Jahr 1856 seine Funktion als Signal- und Beobachtungsposten. Damals erhielt der 20 m hohe, quadratische Steinbau sein neues gelbes Obergeschoss und ein Dach mit glasierten Ziegeln, die ihn heute zu einem beliebten Fotomotiv machen. Mithilfe von LED-Modulen wurde der Mangturm nun in ein neues Licht gerückt.

»Mit Zumtobel haben wir einen Partner gefunden, der unsere Bedürfnisse und Wünsche genau verstanden hat und diese in einem für uns optimalen Beleuchtungskonzept umsetzen konnte. Für uns war wichtig, Lindaus Flair zu unterstreichen, den Denkmalschutz zu beachten und gleichzeitig eine innovative Lösung zu finden«, sagt Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH.

Die LED-Außenleuchte »SUPERSYSTEM outdoor« setzt den Mangturm und seine glänzenden Dachziegel dank wirkungsvoll in Szene. Tagsüber sind die Leuchten kaum sichtbar, da sie unauffällig an der Fassade montiert sind. Die Fassadenstrahler mit feststehenden LED-Tuben im Bereich der Dachrinne, welche die Fassade von oben nach unten mit einem Streiflicht beleuchten, hat Zumtobel für dieses Projekt in reduzierter Form gebaut. Sie wurden mit einem speziellen Bügel befestigt. So hält die Lichtlösung die hohen Ansprüche des Denkmalschutzes auf der Lindauer Insel ein. Gleichzeitig sorgt die LED-Außenleuchte auf Dauer für niedrige Betriebskosten. Zudem kann die gesamte Lichtlösung mit Hilfe eines DALI-Signals gedimmt werden.

Projektinformationen:

Lichtplanung: Dieter Bartenbach, Prozessorientierte Lichtberatung, Innsbruck, www.dieter-bartenbach.com

Leuchten: Zumtobel, Dornbirn, www.zumtobel.com