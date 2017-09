Das Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP präsentiert auf dem International Symposium on Automotive Lighting – ISAL vom 25. bis 27.9.2017 in Darmstadt auf seinem Ausstellungsstand Nr. 31 erstmals flexible farbvariable organische Leuchtdioden (OLED).

2015 war es Wissenschaftlern des Fraunhofer FEP erstmals gelungen, farbsteuerbare OLED auf starren Substraten zu prozessieren. Knapp zwei Jahre später ist nun der nächste große Entwicklungsschritt erreicht: Das Institut bietet ab sofort die Integration farbvariabler OLED-Emittersysteme auf flexiblen Substraten an. Solche OLED-Module sind in der Lage, ihre Emissionsfarbe zwischen zwei Farbkoordinaten zu wechseln und über Dimmen der Einzelfarben Mischfarben zu erzeugen. So lässt sich bei einem blau-gelb-farbvariablen Emittersystem nicht nur zwischen den Emissionsfarben Blau und Gelb wählen, sondern bei gleichmäßiger Aktivierung beider Emissionsfarben kann sogar weißes Licht erzeugt werden. Hinsichtlich des Trägermaterials sind Metall- oder Kunststofffolien ebenso prozessierbar wie Dünnstglas.

Die Wissenschaftler präsentieren das neue flexible farbvariable OLED-Modul erstmals auf dem International Symposium on Automotive Lighting – ISAL. Das Symposium findet unmittelbar im Anschluss an die Internationale Automobil-Ausstellung IAA statt und adressiert Lichtanwendungen im Automobil.

ww.fep.fraunhofer.de | www.isal-symposium.de