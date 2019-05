Im Fachgebiet Farbe des Technisch-Wissenschaftlichen Ausschusses der LiTG ist die Publikation 39 »Farbqualität von LED-Beleuchtungssystemen« erarbeitet worden. Sie gibt einen umfassenden Überblick zum Stand der Forschung auf dem Gebiet der Farbqualitätsmerkmale von Beleuchtung seit 2015 und stellt die Ergebnisse umfangreicher Studien der TU Darmstadt vor.

Die Publikation richtet sich an Praktiker der Lichtplanung, LED-Hersteller und Leuchtenfirmen ebenso wie an Wissenschaftler und Studierende. Sie knüpft unmittelbar an die LiTG-Publikation 31 »Farbqualität: Definition und Anwendungen« an.

LiTG-Publikation 39: Farbqualität von LED-Beleuchtungssystemen

Prof. Tran Quoc Khanh, Dr. Peter Bodrogi, Dr. Trinh Quang Vinh

ISBN 978-3-927787-62-9, 1. Auflage März 2019

– Preis der gedruckten Ausgabe: 25,00 € inkl. MwSt, zzgl. Versand.

– LiTG-Mitglieder können das PDF kostenlos downloaden:

www.litg.de