Zum bereits sechsten Mal veranstaltet das LED-Netzwerk »Intelligente LED-Beleuchtungstechnik« unter dem Management der evermind GmbH und mit Unterstützung der LiTG die Fachtagung »Stadt Licht+Verkehr« in Leipzig. In diesem Jahr findet sie am 28. und 29. November 2017 statt.

Die Tagung bietet eine Plattform zum Austausch über aktuelle Entwicklungen und neue Erkenntnisse sowie Praxisbeispiele und -erfahrungen zu den Themen Smart City, adaptive Straßenbeleuchtung und Verkehrstelematik. Vorträge widmen sich unter anderem den Themen Beleuchtung in der intelligenten Stadt, multifunktionale Masten sowie Informations- und Kommunikations-Infrastrukturen Die Tagung richtet sich an Vertreter von Kommunen und Stadtwerken, Verbänden und Forschungseinrichtungen sowie an Hersteller von Stadtbeleuchtungs- und Verkehrstelematiksystemen. Begleitet wird das Vortragsforum von einer Ausstellung.

Ausführliche Informationen und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es unter:

