Am 27. und 28. November 2018 findet in Leipzig die siebte Ausgabe der Fachtagung »Stadt Licht + Verkehr« statt. Das bewährte Forum zeigt jährlich Trends aus Forschung, Entwicklung und Praxis der adaptiven Straßenbeleuchtung und Verkehrstelematik im Kontext der Smart City. Die Fachtagung richtet sich primär an Kommunen, Stadtwerke, Hersteller und Betreiber von Stadtbeleuchtungs- und Verkehrssystemen sowie Verbände und Forschungseinrichtungen.

Das diesjährige Programm bietet u.a. Beiträge zu den Themen Anforderungen an die Beleuchtung, Spezifikation und Planung der Stadtbeleuchtung, technische Umsetzungen, Verkehrs- und Parkraummanagement, Datengewinnung in der intelligenten Stadt sowie Rollout der Elektromobilität. Ausgewiesene Experten diskutieren neue Erkenntnisse, aktuelle Trends und gewonnene Erfahrungen aus der Praxis in Städten wie Wien, Heidelberg, Solingen, Salzburg, Dresden, Leipzig und Münster.

https://stadt-licht-verkehr.de