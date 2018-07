Vom 25. bis 27. September 2018 findet in Bregenz das 8. LED-Fachsymposium + Expo »LpS 2018« statt. Die Konferenz mit begleitender Ausstellung richtet sich an Technologieexperten aus Industrie und Forschung sowie an alle, die an den neuesten Entwicklungen der Lichttechnik interessiert sind. Das sorgfältig zusammengestellte Programm für »LpS2018« bildet zusammen mit der gleichzeitig stattfindenden Konferenz&Expo »Trends in Lighting – TiL2018« einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungen für die sich stetig und rasant verändernde Welt der Beleuchtung.

LpS wird die wichtigsten Experten der Lichtbranche zusammenbringen, um die diesjährigen fünf Hauptthemen Strategien und Technologien, Digitalisierung, Human Centric Lighting, Quality Engineering und Technologien und Anwendungen zu diskutieren. Es wird über 100 Fachvorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen geben. Der Veranstalter LugerResearch erwartet mehr als 1.600 Besucher.

Ein ausführliches Programm und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es unter:

www.led-professional-symposium.com