Am 21. Juni 2018 wurden im Rahmen einer feierlichen Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin die Preisträger des German Brand Awards geehrt. Zum dritten Mal zählte LED Linear zu den Gewinnern. Der Hersteller von LED-Beleuchtungssystemen wurde in der Kategorie »Industry Excellence in Branding – Lighting« mit dem Winner-Label ausgezeichnet.

Die langfristige Markenstrategie von LED Linear hat die Jury überzeugt. Bei ihrer Entwicklung und Umsetzung wurden mit LED Linears Muttergesellschaft Fagerhult auf vielfältigen Ebenen Syner­gien genutzt. Ziel ist es, durch ein perfektes Zusammenspiel, unternehmensübergreifende Pro­jekte mit garantierten Erfolgsfaktoren zu generieren und den Kern der Marke bis hin zum lokalen Projekt­partner authentisch zu kommunizieren.

Über 1.250 Einreichungen haben sich in diesem Jahr beim German Brand Award dem Wettbewerb gestellt. 51% davon im Bereich »Industry Excellence in Branding« und 49% im Bereich »Excellence in Brand Strategy, Management and Creation«.

