Thomas Drescher genießt seit kurzem einen spektakulären Blick über seine Stadt. Der Investor hat gemeinsam mit den beiden Architekten Marcello Groß und Daniel Mai im alten Wuppertaler Gaskessel unweit der Schwebebahn eine einzigartige Location geschaffen: Im stillgelegten Kessel am Standort Heckinghausen ist auf 6.000 m2 und drei Etagen plus Empore und Panoramadach eine urbane Freizeitlandschaft für Sport, Ausgehen und Veranstaltungen entstanden.

Allein die 15-monatige Bauzeit war ein Kraftakt. Denn für den Bau durfte aufgrund der Statik nur eine verhältnismäßig kleine Öffnung in die Hülle geschnitten werden, die dann verstärkt wurde: Alle Materialen und Gerätschaften mussten durch dieses Nadelöhr ins Denkmal transportiert werden – samt Kran in Einzelteilen. »Jetzt kann Deutschland kommen«, sagt Thomas Drescher, überzeugt, hier eine überregionale Erlebnis-Marke gesetzt zu haben.

So trutzig der Turm von außen wirkt, so überraschend transparent zeigt sich der innere Bau. Die Verbindung von Alt und Neu zu betonen und ein urbanes Flair mit Spannung zu kreieren, war das Ziel aller Beteiligten. »Unsere Aufgabe war es, eine dynamische und spannende Gesamtlösung für das Objekt zu erarbeiten«, erklärt Pierre Ebert, Key Account Manager von Oktalite. Im Verbund mit Trilux entstand eine ebenso klare wie stylische Linie in der Innen- und Außenbeleuchtung.

So geben die stromschienengebundenen Richtstrahler »B.VEO Track« auf zwei Etagen den Ton in der Grund- und Akzentbeleuchtung an: Im extravaganten Fitnessbereich des Anbieters Sport Park setzt er die großformatigen Wanddisplays in Szene. Im oberen Eventbereich mit seiner Gerüstinstallation liefert er an gerundeten Stromschienen die passgenaue Ausleuchtung der Ausstellungsfläche. In der Gastronomie »Aposto« im Erdgeschoss setzt wiederum Allrounder »Twingle Track« an 3-Phasen-Stromschienen den Grundakkord mit dimmbarem Wohlfühllicht. Dazu bringt die segmentierte Deckenbeleuchtung auch optisch eine eigene Note in die Einrichtung ein. Die »Tortenstück«-Anmutung an der Decke wiederholt sich durch radikale Unterzüge in den Etagen der Fitnesswelt. Dynamisch in der Lichtfarbe steuerbare »Luceo Slim« von Trilux, entweder als von der Decke abgependelte Hängeleuchten oder als linear angeordnete Einzelleuchten an den Wänden, verleihen den Räumen einen futuristischen Bühnencharakter.

Licht und Erlebnis spielen eine zentrale Rolle beim Eventkonzept des Gaskessels. Großes Potenzial hat dabei besonders das Dach des Stahlriesen. »Das ist eigentlich der größte Raum«, erläutert Architekt Marcello Groß, »denn er umfasst die gesamte Fläche bis zum Dach in 40 m Höhe. Die runde Hülle bietet eine perfekte Projektionsfläche für Europas größte 360°-Leinwand auf der wechselnde Shows aus Licht und Sound Besucher in ihren Bann ziehen.

Plakatwände an der Fassade des Gasometers machen auf das aktuelle Programm aufmerksam – dank des leistungsfähigen Flächenstrahlers »Faciella« von Trilux weithin gut sichtbar. Auch die Ausleuchtung des Parkplatzes gehörte zum Komplettkonzept von Oktalite und Trilux. Hier weist »Ontaria« als Mastleuchte den Gästen sicher den Weg zur XXL-Erlebnisattraktion.

Weitere Informationen:

Betreiber: Gaskessel Event GmbH, www.der-gaskessel.de

Investor: Thomas Drescher

Architekten: GKM architektur studio, Wuppertal, www.gkm-architektur.de

Leuchten: Oktaite Lichttechnik, Köln, www.oktalite.de | Trilux, Arnsberg, www.trilux.com

Fotos: Oktalite 2019