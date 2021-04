Die eltefa findet erst 2023 wieder in den Stuttgarter Messehallen statt. Unter den aktuell vorherrschenden Rahmenbedingungen hat sich die Branche in einer Befragung gegen den – Anfang des Jahres noch als möglich erachteten – Termin im Juli 2021 entschieden.

Neuer Termin 2023

Der Blick der Messe Stuttgart und des ideellen Trägers Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg richtet sich zusammen mit der Branche jetzt auf die 21. eltefa vom 28. bis 30. März 2023 Ausstellern und Besuchern stehen dann wieder alle Möglichkeiten zur Vernetzung, für Wissenstransfer und zum Informationsaustausch offen. Die Anmeldung zur eltefa 2023 ist ab Sommer 2021 möglich.

Stimmen zur Entscheidung

Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart (Foto: Messe Stuttgart)

Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, führt aus: »Die große Mehrheit der eltefa-Ausstellerschaft hat sich gegen den Juli-Termin ausgesprochen. Wir legen jetzt all unsere Kraft in die Vorbereitung der eltefa 2023 und freuen uns auf ein starkes Messe-Event im Süden für und mit der Elektrobranche in Baden-Württemberg.«

Thomas Bürkle, Präsident des Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg (Foto: Messe Stuttgart)

Thomas Bürkle, Präsident des Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg, bedauert diese Entscheidung: »Angesichts der seit mehr als zwölf Monaten bestehenden Pandemie-Einschränkungen wäre die eltefa 2021 wichtiger denn je gewesen, zumal Impfungen und Tests verfügbar wären. Gleichwohl setzt die Branche und vor allem das E-Handwerk nun alles daran, die stärkste Elektro-Regionalmesse auch 2023 weiter auszubauen.«

Ausblick

Die eltefa der Zukunft wird durch hybride Komponenten auch zu einer digitalen Reichweitensteigerung beitragen können. Mitwirken an der eltefa 2023 und darüber hinaus können neben Ausstellern und Verbänden auch die FachbesucherInnen. Eine Besucherbefragung wird noch im Jahr 2021 gestartet, um die Umsetzung von Trendthemen und das Angebot des Rahmenprogramms zielgerichtet weiterzuentwickeln.

