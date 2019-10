Nachdem die erste Staffel im Mai dieses Jahres für viel positive Resonanz gesorgt hat, gibt es ab November 2019 weitere Workshops der Kooperation Energieeffizienz 360°. Zentrales Thema in den 360°-Workshops ist das Energiemanagement in der Industrie. Dabei geht es um ganzheitlich betrachtete Einsparkonzepte (Druckluft, Beleuchtung, Wärme, Kälte), Energiedaten-Monitoring und nicht zuletzt die Umsetzungsbegleitung sowie Fördermittel und -programme. Anhand der Analyse und Modernisierung eines imaginären Fabrik- und Verwaltungsgebäudes wird deutlich, wie sich Energiesparpotenziale voll ausschöpfen lassen und welche Synergieeffekte durch die frühzeitige Planung und Einbindung aller Bereiche der Gebäudetechnik erzielt werden können.

In der Kooperation Energieeffizienz 360° haben sich folgende Unternehmen zusammengeschlossen:

Gildemeister energy efficiency, Berater für Energiemonitoring-Lösungen, www.energiedaten-management.de

Glen Dimplex Thermal Solutions, Kühl- und Wärmetechnik-Spezialist, https://gdts.one

Kaeser Kopressoren, Druckluft-Systemanbieter, www.kaeser.de

Tedom Schnell, Hersteller von Blockheizkraftwerken, www.tedom-schnell.de

Norka, Partner für intelligente Lichttechnik, www.norka.de

Die Kooperation wird vom Industrielackhersteller Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG) als Sponsor unterstützt. Die 360°-Workshops sind kostenlos, die zweite Staffel findet im November an folgenden Terminen und Orten statt:

05. Nov. 2019, 04107 Leipzig

06. Nov. 2019, 40764 Langenfeld

07. Nov. 2019, 27313 Dörverden-Hülsen

Anmeldung unter: www.kaeser.de/service/aktuelles-und-termine/energieeffizienz/

www.energieeffizienz360grad.de