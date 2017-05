Der Energieversorger ENTEGA steigt in das Beleuchtungsgeschäft ein und beteiligt sich mit 25,1% am Darmstädter Start-up LUXSTREAM, einem Spezialisten für LED-Leuchtmittel für die professionelle Anwendung.

»Wir erhoffen uns durch das Engagement deutliche Synergien, denn bis zum Jahr 2020 statten wir insgesamt 24.000 Straßenleuchten in der Region Darmstadt und Südhessen mit modernster LED-Technik aus«, sagt Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig, Vorsitzende des Vorstands der ENTEGA AG. »Unsere Strategie sieht vor, aussichtsreiche Start-ups für die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells zu nutzen, indem wir uns früh an ihnen beteiligen. Dies ist für beide Seiten nachhaltig ein Gewinn«, so Wolff-Hertwig weiter. ENTEGA hat bereits Ende des vergangenen Jahres mit der TU Darmstadt ein Förderprogramm ins Leben gerufen, um ein Bindeglied zwischen Forschung und Marktreife zu bilden. Der gemeinschaftliche Pioneer Funds unterstützt wissenschaftliche und energienahe Projekte und kann nach Unternehmensangaben die Plattform für weitere Kooperationen mit Start-ups bilden.

Für Daniel San Jocic, geschäftsführender Gesellschafter der LUXSTREAM GmbH, ist die Beteiligung der ENTEGA an seinem Unternehmen eine bedeutende Weichenstellung für die Zukunft: »Für uns ist die Beteiligung eine Auszeichnung und zugleich eine große Chance, unser angestrebtes Wachstumspotential schneller realisieren zu können. Ich freue mich sehr auf die enge Partnerschaft und den Austausch mit den Experten bei der ENTEGA.« LUXSTREAM entwickelt und produziert LED-Leuchten für professionelle Anwendungen in Industrie und Gewerbe. Neben der eigenen Herstellung investiert die Firma vermehrt in die Lichtplanung und -beratung.

www.luxstream.de | www.entega.ag