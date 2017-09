mfi Shopping Center Management GmbH – a division of Unibail-Rodamco Group und MediaMarktSaturn kooperieren, um ihre Ökobilanz zu verbessern. Etwa die Hälfte des Energieverbrauchs in den Shopping Centern von Unibail-Rodamco ist auf die Beleuchtung zurückzuführen. Für dieses Jahr ist daher vorgesehen, systematisch LED-Beleuchtungslösungen einzuführen. So werden alle neuen und umzubauenden Märkte von MediaMarktSaturn mit LED-Leuchten ausgestattet.

Bis heute hat MediaMarktSaturn mehr als 200 Märkte europaweit mit LEDs ausgerüstet, weitere Umstellungen erfolgen bei Neu- und Umbauten. Im Vergleich zu Leuchtstofflampen benötigen die LED-Leuchten bis zu 50% weniger Strom. Darüber hinaus wurden 75% aller Märkte auf zertifizierten Ökostrom umgestellt.

Auch alle anderen Händler in den Shopping Centern von Unibail-Rodamco sind dazu eingeladen, den Umstieg auf LED-Beleuchtung und grünen Strom vorzubereiten. Bis 2020 sieht die Nachhaltigkeitsstrategie »Better Places 2030« vor, dass sich alle neuen Mieter dazu verpflichten, LED-Lampen zu installieren. Zu den Unternehmen, die das bereits getan haben, zählen zum Beispiel Deichmann, dm, Mango, Rituals und die s.Oliver Group.

