Seit dem Start 2015 hat sich die LICHTWOCHE inzwischen fest im Münchner Veranstaltungskalender etabliert. Den absoluten Höhepunkt gab es 2019 mit über 3.000 Besuchern, über 60 Programmpunkten und über 30 Einreichungen beim Wettbewerb LUXI – der LICHT-Preis. Die allabendlichen Projektionen am Gärtnerplatztheater und der Licht-Musikabend in der Ludwigskirche mit allein 700 Zuschauern waren die Publikumsmagnete und Gesprächsstoff der sozialen Medien.

Mit einer kleinen, dreitägigen Veranstaltung startete die LICHTWOCHE München 2015 im Internationalen Jahr des Lichts. Besucher der ersten Stunde blicken noch immer gerne auf die krönende Abschlussveranstaltung im Pflaum Park zurück. Dort installierten Studierende der Hochschule Rosenheim ein fantastisches Lichtobjekt aus über 1.000 Ballons, die magisch angestrahlt wurden. (Foto: Maik Kern)

2020 machte Corona unserer Veranstaltung zwar einen Strich durch die Rechnung, was uns jedoch nicht davon abhielt, den LUXI-Preis virtuell zu vergeben. Für dieses Jahr bleiben wir optimistisch und planen fest vom 5.-12. November 2021 mit der LICHTWOCHE – und mit dem LUXI-Preis.

Wer sich für den LUXI – der LICHT-Preis 2021 bewerben möchte, muss schnell sein: Anmeldeschluss ist am 28. Mai 2021! Eine formlose Anmeldung an luxi@lichtwoche-muenchen.de genügt hier fürs Erste.

Natürlich besteht auch wieder die Möglichkeit, über den Wettbewerb hinaus an der LICHTWOCHE München mitzuwirken! Sie möchten mit einem interessanten Programmpunkt mitmachen oder sich am Sponsoring beteiligen? Sprechen Sie uns gerne an!

Lesen Sie die ganze LICHTWOCHE-Story: Auf unserer Website haben wir alle Veranstaltungen dokumentiert, mit Bildergalerien, den Programmkalendern, allen LUXI-Einreichungen und einem Pressespiegel, der andere Veranstalter vor Neid erblassen lassen würde. Übrigens sind wir auch auf Facebook aktiv und mit unserem Fachmagazin LICHT nun auch auf LinkedIn!

Wie?

Formlose E-Mail an: luxi@lichtwoche-muenchen.de

Bis wann?

28. Mai 2021

Mehr Informationen:

www.lichtwoche-muenchen.de

Das Team der LICHTWOCHE München freut sich auf Ihre Teilnahme und wünscht viel Erfolg!