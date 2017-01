Bereits im November 2016 hat der neue Occhio-Flagship Store in Köln eröffnet. Anlässlich der Kölner Möbelmesse hatte das Münchner Licht- und Designunternehmen jetzt zu einem Event in die interaktive Marken- und Erlebniswelt eingeladen.

Fast 18 Monate lang hat Occhio gemeinsam mit dem renommierten Architekturbüro eins:33 an der Planung und Realisation des neuen Occhio Standortes in der Rheinmetropole gearbeitet. Der Occhio store CGN erstreckt sich über 330m² und zwei Stockwerke und dient als Showroom und Informationsplattform für Endverbraucher, Profis und Occhio Handelspartner.

Der Store teilt sich in drei Bereiche auf. Im Erdgeschoss wird der Besucher von einem hellen Showroom empfangen. »Space Stations« dienen zur Präsentation der verschiedenen Leuchten- und Strahlerserien und laden zum interaktiven Kennenlernen der Produkte ein. Die aufmerksamkeitsstarke »grüne« Wand aus Gestein und mit echten Pflanzen steht symbolisch für die evolutionäre Philosophie von Occhio und rundet das Gestaltungskonzept des Raumes ab. Im hinteren Bereich des stores steht ein großer multifunktionaler Bereich für Schulungen, Vorträge und Sonderausstellungen zur Verfügung. Ein inspirierender Wohnbereich erwartet den Kunden im Obergeschoss. In behaglichem Ambiente erlebt der Besucher die Leuchten- und Strahlersysteme von Occhio in realer Anwendung sowie die Wirkung von Licht und Lichtqualität wie im eigenen Zuhause.

Der Occhio Store Köln ist einer der beiden unternehmenseigenen Flagship Stores (Köln und München) und Pilot für das neue »store by«-Konzept, das gemeinsam mit einem selektiven Kreis von Handelspartnern europaweit umgesetzt wird. Occhio Stores in Paris, Luxembourg, Prag und Antwerpen wurden bereits gemeinsam mit exklusiven Handelspartnern eröffnet und etabliert.

www.occhiostore.de/cgn | www.einszu33.com | www.imm-cologne.de