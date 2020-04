Mit #feelingwithlight hat iGuzzini einen sozialen »Call-to-Action« gestartet. Die Aufgabe: Emotionen mit Hilfe von Licht einfangen und das Ganze fotografisch einfangen.

Licht beeinflusst wie wir uns fühlen, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Es kann Szenen definieren und unsere Umwelt verstärken. Insbesondere in der aktuellen Phase der sozialen Isolation verändert sich unsere Stimmungslage genauso häufig wie das Licht. Während wir uns also mit Home Office, Quarantäne und der Absage von Aktivitäten beschäftigen, können wir die Zeit nutzen und das Licht in der Zeit und die Zeit im Licht in einem einzigen Klick einfangen.

Am Ende der Initiative wird iGuzzini in Zusammenarbeit mit allen Partnern undUnterstützung der Teilnehmer alle Bilder sammeln und sie als große Kollege auf Pinterest teilen. Eine Teilnahme über Instagram ist noch bis zum 8. Mai möglich.

www.iguzzini.com/de