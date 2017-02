Am 8. Februar endet die Einreichungsfrist für den Red Dot Award: Product Design 2017. Für die Teilnahme stehen 47 Kategorien zur Verfügung, die der gesamten Bandbreite industriell gefertigter Güter Rechnung tragen. Mit dem Anspruch »In search of good design and innovation« werden die Experten der rund 40-köpfigen Jury das Red Dot-Siegel ausschließlich Produkten verleihen, die mit guter Designqualität überzeugen.

Von Möbeln über Industriegeräte und Fahrzeuge bis hin zu Telekommunikation und Lifestyle-Accessoires – internationalen Top-Brands, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie freien Gestaltern und Designstudios bietet der Red Dot Award die Möglichkeit der objektiven Evaluierung ihrer Designleistungen. Eine internationale Jury aus unabhängigen Gestaltern, Design-Professoren und Fachjournalisten testet, diskutiert und bewertet jedes Produkt vor Ort. Dabei stehen die Einreichungen nicht im direkten Wettbewerb zueinander, sondern werden einzeln und individuell auf ihre Gestaltungsqualität geprüft.

Produkte, deren gutes Design die Experten überzeugt, werden mit dem Red Dot-Siegel ausgezeichnet. Besonders gelungene Aspekte gestalterischer Arbeit würdigt das Fachgremium mit der Honourable Mention; die besten Produkte einer Kategorie erhalten den Red Dot: Best of the Best. Die Wettbewerbssieger werden im Rahmen der Preisverleihung am 3. Juli 2017 offiziell bekanntgegeben. Während der Red Dot Gala erhalten die Red Dot: Best of the Best-Preisträger sowie das Red Dot: Design Team of the Year ihre Trophäen auf der Bühne des Essener Aalto-Theaters. Auf der anschließenden Designers‘ Night werden den Red Dot- und Honourable Mention-Preisträgern ihre Urkunden übergeben und sie feiern mit rund 1.400 internationalen Gästen inmitten der Siegerausstellung »Design on Stage« im Red Dot Design Museum.

www.red-dot.de/pd