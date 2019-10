Licht und Beleuchtung in verschiedenen Anwendungsbereichen stehen im Mittelpunkt des 1. Hamburger Lichttags der Elektrogemeinschaft Hamburg. Am 11. November 2019 gibt es von Lichtexperten aus Unternehmen acht Vorträge über aktuelle Branchentrends und Firmen präsentieren in einer Ausstellung neueste Technologien und Produkte. Das Programm des Lichttages richtet sich an Elektro-Fachbetriebe, Architekten, Geschäfts- und Privatkunden sowie alle weiteren Interessierten. Die Ausstellung ist ab 11:30 geöffnet, das Vortragsprogramm startet 14.00 Uhr.

Weitere Informationen und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es unter:

www.eghh.de