Das Ende März von der VDE Global Services GmbH und dem China General Certification Center gegründete Joint Venture VDE CGC (Guangdong) Testing and Certification Co., Ltd soll Herstellern von Elektrogeräten den weltweiten Vertrieb ihrer Produkte erleichtern, denn ab sofort haben sie die Möglichkeit, mit einer VDE- oder CB-Zertifizierung für den europäischen Markt auch den Marktzugang für China mit der China Compulsory Certification (CCC) zu erhalten.

Im Zuge der Gründung des Joint Ventures haben die beiden Organisationen außerdem mit den Stadtoberen von Zhongshan City eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Bau eines neuen Hightech-Labors für die Bereiche Internet of Things und Smart-Living mit Produkten wie Haushaltsgeräte und Beleuchtung vorsieht. Das VDE-Institut wird gemeinsam mit CGC und Zhongshan City dieses Zentrum entwickeln und aufbauen, um dort VDE-und CCC-konforme Prüfungen und Inspektionen anzubieten.

Das China General Certification Center ist 2003 von der Zertifizierungs- und Akkreditierungsbehörde der Volksrepublik China gegründet worden. In seiner Funktion als benannte Stelle nimmt es die von der Zertifizierungs- und Akkreditierungsbehörde der Volksrepublik China genehmigte obligatorische Produktzertifizierung (CCC) vor.

