Der deutsche Leuchtenhersteller dot-spot und der österreichische Spezialist für technische Leuchten Ledon wollen mit einer Partnerschaft ihre jeweiligen Kompetenzen und Stärken bündeln, Synergien nutzen und das Portfolio erweitern, um umfassende Lichtlösungen für eine zunehmende projektorientierte, individuelle Nachfrage nach Leuchten für den Innen- und Außenbereich anzubieten.

Mit Blick auf die Zukunft und auf eine stärkere Positionierung im Markt: Andrea Bergerhoff, Geschäftsführerin von LEDON, und Thomas Hödel, Gründer und Geschäftsführer von dot-spot, vereinbaren Kooperation (Foto: dot-spot)

dot-spot entwickelt, fertigt und vertreibt LED-Leuchten und Lichtlösungen für den Außenbereich und für spezielle Anwendungen in Feuchträumen und Gebäuden. Ledon entwickelt und vertreibt LED-Leuchten hauptsächlich für den Innenbereich von gewerblich genutzten Gebäuden. Der Anspruch, durch die optimierte Symbiose aus Technik, Materialität und Gebrauchsnutzen geschaffene Leuchtenkonzepte anzubieten, sowie das hohe Bewusstsein für Qualität und Umwelt vereinen beide Unternehmen.

»Der Weg zur Nachhaltigkeit und stärkeren Positionierung im Markt führt über innovative und vor allem markt- und kundenorientierte Lösungen«, betont Thomas Hödel, Gründer und Geschäftsführer von dot-spot. »Mit Ledon haben wir einen Partner an unserer Seite, der unsere Leidenschaft zum Licht sowie unseren Anspruch an Qualität teilt und uns mit einem erweiterten und ergänzenden Portfolio die Möglichkeit bietet, qualitativ hochwertige Leuchten für die Allgemeinbeleuchtung in den Bereichen Indoor und Horticulture anzubieten.«

Die Ressourcen und das Know-how der beiden Partner gezielt einzusetzen, um den Markt mit einem breiteren Portfolio bedienen zu können, ist für beide Unternehmen ein wichtiger Aspekt der Kooperation. Der Anspruch an die Partnerschaft geht jedoch für dot-spot und Ledon weit darüber hinaus. »Neues soll entstehen, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung auch im Lichtbereich«, betont Andrea Bergerhoff, Geschäftsführerin von Ledon. »Die Partnerschaft mit dot-spot erweitert unsere Kompetenzen der Individualisierung und Anpassung unserer Lösungen für die Anforderungen im Projekt.«

Die beiden Leuchtenhersteller wollen sich so für Projekte qualifizieren, die das Licht von der Planung bis zur Ausführung als wesentlichen Baustein der Innen- und Außenraumarchitektur sehen und es zum sowohl funktionalen als auch dekorativen Erlebnis werden lässt. Ganz im gegenseitigen Verständnis der Partner für die Bedeutung guten Lichts. Vertrieblich operieren beide Unternehmen unabhängig voneinander, wobei speziell im Projektbereich auf kurzem Wege dann auch auf die Kompetenzen des jeweiligen Partners zurückgegriffen werden kann, so dass umfassende Lösungen für den Kunden entstehen.

www.dot-spot.de | www.ledon.at