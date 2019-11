Smart Homes, künstliche Intelligenz und nachhaltige Technologien – dank der Entwicklungen im Design verbessert sich unsere Lebensqualität stetig. Gestalter und Unternehmen sind für diesen Fortschritt verantwortlich und das soll belohnt werden: In diesem Jahr erhalten revolutionäre Entwürfe eine noch größere Plattform beim Red Dot Award: Product Design. Teilnehmer können ihr Produkt, nachdem sie es in einer der rund 50 klassischen Kategorien registriert haben, zusätzlich in den Metakategorien »Smart Products« und »Innovative Products« anmelden.

Während der Jury Session begutachten die Juroren die Einreichungen zunächst ganzheitlich. In einem zweiten Durchgang werden sie dann erneut im Hinblick auf spezifischere Gesichtspunkte evaluiert: Während der Schwerpunkt bei smarten Produkten auf dem Interaktionsdesign, der Vernetzung und dem System als Ganzes liegt, achten die Experten bei innovativen Entwürfen insbesondere auf den Grad der Neuerung. Dieser kann sich sowohl in technischen Optimierungen sowie anders gedachten Formen als auch in neuen Materialien oder einem revolutionären Gebrauchsansatz widerspiegeln.

Anmeldefristen zum Red Dot Award: Product Design 2020:

– Regular: 9. November 2019 – 8. Januar 2020

– Latecomer: 9. Januar – 14. Februar 2020

Weitere Informationen und Anmeldung: www.red-dot.de/pd/teilnahme