Trilux baut sein Netzwerk an internationalen Kooperationspartnern und das Angebot an dekorativen Beleuchtungslösungen für Fassaden weiter aus. Durch eine Vertriebskooperation mit der Carl Stahl ARC GmbH bietet das Unternehmen künftig auch den Zugang zu maßgeschneiderten DMX-gesteuerten LED-Lösungen, die Gebäudefassaden in flexibel bespielbare Media-Screens verwandeln.

Eine DMX-gesteuerte Vorhangfassade verwandelt das Trafogebäude am Port of Kiel in einen riesigen Media-Screen. (Foto: Trilux)

Die Carl Stahl ARC GmbH gehört zur Carl Stahl Group, einem internationalen Spezialisten in den Bereichen Hebetechnik, Architektur und Technocables. Zum Portfolio von Carl Stahl ARC zählen auch sogenannte X-LED-Lösungen. Diese dekorativen Outdoor-LED-Lichtpunkte und -Linien werden als Netze oder Gitter zur Fassadenillumination eingesetzt. Dank des flexibel konfigurierbaren Trägersystems sind nahezu alle Formen und Figuren möglich. Über DMX lassen sich Lichtfarbe und Helligkeit jedes einzelnen Lichtpunktes präzise und dynamisch regulieren – in der Regel sind es 15.000 Stück pro Fassadenlösung. Das koordinierte Zusammenspiel aller Lichtpunkte verwandelt die Fassade in einen riesigen Media-Screen, unter anderem für dynamische Farbwechsel, animierte Bilder und Schriften, Filmsequenzen oder einfache interaktive Computerspiele.

»Port of Kiel« – vom Projekt zur Kooperation

Den Grundstein für die Vertriebskooperation legte das Trilux-Projekt »Port of Kiel«, bei dem das Trafohaus der neuen Landstromanlage am Kieler Hafen mit einer Vorhangfassade aus über 12.000 LEDs verkleidet wurde. Der so entstandene Media-Screen setzt nicht nur einen architektonisch attraktiven Akzent im Hafengelände – er fungiert auch als aufmerksamkeitsstarkes Marketing-Instrument, das beispielsweise einfahrende Schiffe begrüßt, die Kernleistung der Landstromanlage weithin sichtbar als Dash-Board darstellt und mit animierten Logos für die Kieler Woche wirbt.

Mit den X-LED-Lösungen von Carl Stahl ARC baut Trilux sein Portfolio an dekorativen Outdoor-Lösungen weiter aus. (Foto: Trilux)

Mit der Vertriebskooperation baut Trilux sein Portfolio an dekorativen, smarten Fassadenlösungen und farbdynamischen Lichtdecken weiter aus und stärkt seine Position als »One-Stop-Full-Service-Anbieter«. Carl Stahl ARC dagegen profitiert von einem branchenweit vernetzten Spezialisten, der einen einfachen Zugang zu bislang wenig erschlossenen Kundengruppen und Großprojekten bietet.

www.trilux.com