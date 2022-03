Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH hat die bestehende Franchisevereinbarung mit ams OSRAM erweitert. So ist nun das gesamte Produktportfolio von ams in der EMEA-Region verfügbar.

Mit dem Ausbau der Partnerschaft komplettiert Rutronik das vorhandene Produktangebot in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung und ist in der Lage, individuelle Kundenlösungen für Applikationen unter anderem in den Marktsegmenten Automotive, Industrial und Medical von ams OSRAM anzubieten.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Anbieter für optische Lösungen und dem Broadline Distributoren wird mit der Franchiseerweiterung weiter ausgebaut. In der EMEA-Region sind ab sofort sämtliche Produkte von ams OSRAM erhältlich und ergänzen das bestehende Produktportfolio von Rutronik unter anderem mit Positions- und Temperatursensoren oder Sensoren zur Vitalzeichen-Überwachung.

»Durch die Franchise-Erweiterung profitiert Rutronik vom gesamten ams OSRAM Produktportfolio, das Sensing-, Visualisierungs- und Beleuchtungsprodukte umfasst«, sagt Barron Crosby, Vice President Global Distribution von ams OSRAM. »Ich bin überzeugt davon, dass unsere gemeinsamen Kunden die Möglichkeit nutzen werden, Zugang zu unserem breiten Produkt- und Technologieangebot aus einer Hand zu erhalten, was es ihnen ermöglicht, erstklassige Sensoriklösungen für den Automobil-, Industrie- und Medizinmarkt zu entwickeln.«

Dank dem hochwertigen Technologie- und Produktportfolio sowie dem herstellerzertifizierten Fachwissen der Experten von Rutronik ergeben sich neue Synergien. So sind Lösungen aus einer Hand verfügbar, die noch individueller auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

»Wir komplettieren das hochwertige, innovative Technologie- und Produktportfolio von ams OSRAM und verbinden dies mit unserem spezifischen Fachwissen und unseren Services. Dadurch gelingt es uns, die beste Lösung für die jeweilige Applikation anzubieten. So entsteht ein größtmöglicher Kundennutzen. Daher sind wir uns sicher, dass wir durch die Erweiterung der Franchisevereinbarung gemeinsam in eine noch erfolgreichere Zukunft gehen«, erläutert Markus Krieg, Chief Marketing Officer von Rutronik.

