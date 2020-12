Die LiTG-Weiterbildung zum »Geprüften Lichtexperten« bietet allen Licht-Interessierten und Licht-Versierten umfassendes Wissen in Sachen Licht und Beleuchtung, das alle relevanten Aspekte abdeckt. Egal, ob die Teilnehmenden sich gezielt in bestimmten Bereichen weiterbilden oder das gesamte Angebot durchlaufen wollen, um sich nach bestandener Prüfung »Geprüfte(r) Lichtexperte/-in« der Innen- und/oder Außenbeleuchtung nennen zu können. Die Weiterbildung erfüllt alle Anforderungen der Normen DIN 67517 und DIN 67518 (Qualifikationen zum/r LichttechnikerIn).

Großes Digital-Angebot für 2021 geplant

Aktuell erweitert die LiTG ihr Weiterbildungsangebot in Sachen Licht und Beleuchtung um digitale Angebote. Im Januar startet die neue Seminarreihe mit den Grundlagen-Seminaren »Sehen & Messen« am ​12., 14. und 15. Januar 2021 sowie »Lichtquellen & Leuchten« am 19., 21. und 22. Januar 2021, die als reine Web-Seminare angeboten werden. Das Seminar »Planung & Gestaltung« der Innenbeleuchtung wird als hybride Veranstaltung sowohl online als auch als Präsenzseminar am 5. und 6. Februar 2021 folgen. Die Planung weiterer Seminare in der Online-Variante ist in Bearbeitung.

Zum 5. Geburtstag der LiTG-Weiterbildung erhalten auch alle Teilnehmer ein Geschenk: Bei Buchung von Seminaren bis zum 31. Dezember 2020 gewährt die LiTG einen Rabatt von 10 %.

www.litg.de